Українців закликають не відвідувати цвинтарі у поминальні дні під час воєнного стану

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій закликають українців цього року не відвідувати цвинтарі під час поминальних днів – в чому причина

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Українські Новини.

Так, повідомляється, що, залежно від регіону, поминальні дні в Україні, так звані гробки, цього року припадають на 1-3 травня, проте українців закликають утриматися від походів на цвинтарі.

“Ворог продовжує нещадно обстрілювати нашу територію, у багатьох місцях вже зробивши її надто небезпечною. Сьогодні навіть деокуповані території усіяні десятками тисяч вибухонебезпечних предметів, що вимагають знищення. Зафіксовано також багато фактів попадання боєприпасів на цвинтарі. Зараз ціна висадки квітів на могилку або новий забір надто високою”, – зазначили у ДСНС.

Як повідомляли Українські Новини, Київська міська державна адміністрація (КМДА) просить киян утриматися від відвідування цвинтарів у поминальні дні у період дії воєнного стану у зв’язку з небезпекою.

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