На українців чекають віялові відключення електроенергії цієї зими. Це можливо через брак генеруючих потужностей, які можуть оперативно адаптуватися до підвищення та спаду навантажень на теплових та гідроелектростанціях

Якщо крайні заходи вжити доведеться, то торкнуться вони промислових підприємств, але не побутових споживачів. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Поки що ймовірність зупинення енергоблоків не є високою. Але ризик є. Виробництво ГЕС залежить від рівня наповненості водойм, а взимку рівень води знижується. Якщо не вистачить води для гідроелектростанцій, які балансують систему, навантаження буде на ТЕС. А вони працюють здебільшого на одному енергоблоці.

Частина енергоблоків можуть вийти з роботи через крайню зношеність обладнання та розподільних мереж, зазначив заступник директора науково-технічного центру “Психея” Геннадій Рябцев. Проблема не в дефіциті палива, а в зношеності систем.

При цьому, за словами прем’єра Дениса Шмигаля, в країні достатньо вугілля та газу для виробництва електроенергії.

“Віялові відключення – складний державний механізм. Ними керує оператор систем розподілу “Укренерго”. Але таких планів в Україні не існувало і не існує на сьогодні. Ті відключення, які є, це ремонтні програми. Коли був крижаний дощ, такі відключення були “, – заявив Шмигаль.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко у свою чергу зазначив, що українцям ближче до січня-лютого загрожують віялові відключення електроенергії. На його думку, протягом двох місяців на всій території нашої держави будуть відчуватися величезні проблеми із постачанням електроенергії.

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