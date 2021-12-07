Усі платники податків в Україні можуть повернути частину податків з бюджету на банківську карту. Як це зробити?

В Україні всі платники податків, які витратили частину своїх коштів на освіту, іпотеку, купівлю авто на біологічному паливі, страховку, благодійність, можуть повернути частину податків, сплачених до бюджету. Для цього до кінця 2021-го потрібно написати заяву в податкову за місцем реєстрації. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті OBOZREVATEL.

Це випливає з Податкового кодексу України. Гроші протягом 60 днів надійдуть на банківську картку, яку потрібно вказати в заяві.

Згідно з законом, щоб отримати гроші потрібно:

бути громадянином України;

офіційно працювати (платити податки із зарплати);

витратити кошти в українських компаніях (освіта, страховка, іпотека, купівля авто на біопаливі).

Щоб розрахувати суму, яку можна повернути, потрібно витрачену суму помножити на 18%. Однак при цьому потрібно врахувати, що не можна повернути більше, ніж ви заплатили (з розрахунку 18% від білої зарплати в місяць).

Крім заяви за місцем реєстрації потрібно:

заповнити декларацію;

податківцям потрібно надати документ, який підтверджує витрати;

гроші прийдуть протягом двох місяців на банківську карту.

“Необхідно подати заяву із зазначенням номера рахунку в установі банку, на який буде перераховано знижку. Податок підлягає поверненню протягом 60 календарних днів з дня подачі декларації”, – пояснюють у податковій.

Які податки платять українці?

Кожен працюючий українець зі своєї зарплати (роботодавець сам вираховує і направляє в податкову) платить 22% єдиного соцвнеску, 18% прибуткового податку і 1,5% військового збору.

ЄСВ – надходить у Фонд соціального страхування і Пенсійний фонд. Це майбутня пенсія, лікарняні, виплати по безробіттю.

Прибутковий податок розподіляється між державним і місцевим бюджетами. Ці гроші витрачаються на інфраструктуру, освіту, медицину, армію, зарплати бюджетникам і т. д. Військовий збір повинен йти на поповнення військового бюджету країни, однак він надходить у загальну скарбницю.

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