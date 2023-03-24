У США припускають, що Україна може повернути деякі території не військовим шляхом. Проте відповідне рішення будуть приймати лише українці

Про це, з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена під час виступу перед Палатою представників, пише НСН

“Вважаю, що в Україні буде територія, за яку українці будуть сповнені рішучості боротися на полі бою; там також може бути територія, яку вони вирішать повертати іншими способами”, – сказав він.

Україна може повернути деякі території не військовим шляхом – Блінкен

Водночас республіканець Кріс Стюарт натякнув, що мова йшла про Крим. Він заявив, що “боїться не визнання того, що Крим відрізняється від Донбасу”.

Блінкен на запитання Стюарта зазначив, що питання про звільнення території, зокрема і Криму, “мають вирішувати українці”.

“Чого ми не хочемо, що в наших спільних інтересах, так це того, щоб все втряслося так, що росіяни просто перезавантажаться, переозброяться, а потім знову атакують”, – наголосив держсекретар.

Як відомо, українська влада та військові неодноразово наголошували, що перемогою для України буде повернення до кордонів 1991 року, включно з Кримом та Донбасом.

Керівник військової розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна буде повертати комбінованим шляхом, тобто за допомогою сили та дипломатії.

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