Столична маркетингова компанія BDC Consulting опублікувала нову вакансію – шукають “помічника з гумору”. Людина має за зарплату сміятися з усіх жартів керівника

У Києві шукають людину, яка сміятиметься з усіх жартів боса за гроші. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «Дивогляд»

Вакансія, яка з’явилася на одному з порталів пошуку роботи, називається “CEO Joke Assistant”.

В описі вакансії вказано, що CEO компанії – людина з приголомшливим почуттям гумору”, принаймні так вона сама говорить.

“Наш керівник сильно хвилюється, коли на його жарти у спільних чатах немає реакцій. Ці хвилювання осідають важким тягарем на культуру компанії, а також бонусному фонді, у зв’язку з чим ми терміново шукаємо людину, яка буде підтримувати настрій керівника”, – йдеться в описі.

До обов’язків нового працівника входитиме:

Моніторити та швидко реагувати на жарти CEO у загальному чаті у Телеграмі та Слаку.

Гучно сміятися у відповідь на жарти СЕО на онлайн-мітингах.

Зважаючи на любов до СЕО криптовалют, ви повинні вміти підтримати розмову на будь-яку з наступних тем: світ крипти, світ до крипти, світ після крипти.

З ентузіазмом підтримувати інші творчі ініціативи СЕО незалежно від якості ідей.

Активно розширювати групу співробітників, лояльну до гумору СЕО.

Однією з головних вимог до кандидата є дзвінкий заразливий сміх, який треба записати та надіслати зразок для прослуховування.

“Увага! Ваша посада офіційно звучатиме як “менеджер з інновацій”, і ніхто в компанії, включаючи СЕО, не повинен здогадуватися про вашу справжню функцію. Підписання NDA з великими штрафами є обов’язковим”, – зазначили роботодавці.

Вакансія була опублікована ще 12 січня, однак у мережі на неї звернули увагу лише зараз. Враховуючи, що її опублікувала компанія, яка займається маркетингом та PR, не виключено, що це просто певний рекламний хід. Або просто співробітники вирішили пожартувати зі свого СЕО.

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