У разі несплати боргу за комуналку можуть конфіскувати житло

Українці щороку накопичують дедалі більші борги за комуналку. За несплату боргу у громадян можуть конфіскувати житло. Навіть якщо воно єдине
Борги за комуналку ростуть, немов снігова куля. З кожним роком їх стає дедалі більше. Багато людей не платять через те, що не мають змоги вчасно розраховуватись за комунальні послуги. Але є й немало таких родин, які можуть платити, однак не квапляться це робити. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.
Особливо великі суми українці нині заборгували за тепло і гарячу воду. Причому з кожним роком вони ростуть. Експерти підрахували: якщо розбити сумарний борг громадян за тепло і гарячу воду на всі українські родини, то вийде по 4 тисячі на кожну сім’ю.
Для злісних боржників законом передбачені стягнення: від найлегших до найважчого – конфіскації житла. Причому закон дозволяє конфісковувати житло навіть, якщо воно єдине.
Щодо громадян, які мають борги за комуналку, закон передбачає такі покарання:
- Нарахування пені на суму несплаченого боргу. Причому її починають нараховувати відразу наступного дня після крайнього строку плати за попередній місяць.
- Судове рішення щодо примусового стягнення боргу за комуналку. Причому присутність відповідача, тобто боржника, у суді зовсім не обов’язкова. Боржнику можуть заарештувати банківську карту, а також відключити комунальну послугу, за яку він не заплатив.
- У злісних боржників можуть конфіскувати житло. Конфіскація житла передбачена при сумі боргу, яка перевищує 120 тисяч гривень. Боржників просто виселяють із конфіскованої квартири і виставляють її на продаж. Після продажу житла і компенсації всіх боргів його власники отримають на руки решту.
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