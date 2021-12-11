У разі несплати боргу за комуналку можуть конфіскувати житло

Українці щороку накопичують дедалі більші борги за комуналку. За несплату боргу у громадян можуть конфіскувати житло. Навіть якщо воно єдине

Борги за комуналку ростуть, немов снігова куля. З кожним роком їх стає дедалі більше. Багато людей не платять через те, що не мають змоги вчасно розраховуватись за комунальні послуги. Але є й немало таких родин, які можуть платити, однак не квапляться це робити. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Особливо великі суми українці нині заборгували за тепло і гарячу воду. Причому з кожним роком вони ростуть. Експерти підрахували: якщо розбити сумарний борг громадян за тепло і гарячу воду на всі українські родини, то вийде по 4 тисячі на кожну сім’ю.

Для злісних боржників законом передбачені стягнення: від найлегших до найважчого – конфіскації житла. Причому закон дозволяє конфісковувати житло навіть, якщо воно єдине.

Щодо громадян, які мають борги за комуналку, закон передбачає такі покарання:

Нарахування пені на суму несплаченого боргу. Причому її починають нараховувати відразу наступного дня після крайнього строку плати за попередній місяць.

Судове рішення щодо примусового стягнення боргу за комуналку. Причому присутність відповідача, тобто боржника, у суді зовсім не обов’язкова. Боржнику можуть заарештувати банківську карту, а також відключити комунальну послугу, за яку він не заплатив.

У злісних боржників можуть конфіскувати житло. Конфіскація житла передбачена при сумі боргу, яка перевищує 120 тисяч гривень. Боржників просто виселяють із конфіскованої квартири і виставляють її на продаж. Після продажу житла і компенсації всіх боргів його власники отримають на руки решту.

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