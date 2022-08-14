У «Дії» став доступний новий документ – яку довідку можна отримати, не виходячи з дому

Для користувачів у«Дії» став доступний новий документ. Відтепер можна буде отримати ще одну довідку, не виходячи з дому

Йдеться про довідку про доходи, яка необхідна для отримання візи до окремих держав світу, оформлення кредиту та отримання субсидії. Донедавна для ого щоб отримати довідку українським громадянам доводилося простоювати в чергах та органах ДПС. Відтепер зробити це можна буде, не виходячи з дому.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті ProstoMOB

Про те, як скористатися новою послугою журналістам повідомив представник прес-служби державного сервісу. За його словами, отримати довідку про доходи є досить просто. Для цього достатньо виконати наступні дії:

1. Авторизуватися на порталі «Дія».

2. Вибрати розділ «Довідка про доходи».

3. Вказати період, за який потрібна інформація про доходи.

Як тільки довідка буде готова, заявник отримає електронною поштою відповідне повідомлення. Довідка про доходи з’явиться в особистому кабінеті на державному порталі на вкладці «Документи». Її можна завантажити на ПК чи смартфон. Скористатися новою послугою можуть повнолітні громадяни України. Дані для довідки підтягуються державним сервісом із Держреєстру фізосіб.

Нова корисна функція у додатку “Дія“ – яку довідку можна отримати