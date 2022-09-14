У 2023 році вимоги до стажу в Україні зміняться – хто не зможе отримати пенсії

З 2023 року пенсію не отримає половина 60-річних українців. Це пов’язано з тим, що вимоги до стажу зміняться

З наступного року пенсія буде доступна лише тим українцям, які сплачують внески протягом щонайменше 30 років. На даний момент ця вимога – 29 років. Посилення правил буде щорічно – до 2028-го. Таким чином, через шість років вчасно вийти на пенсію зможуть лише 55% наших співвітчизників.

Відповідні зміни вказані в законі – і поступово нововведення набирають чинності. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Якщо українцеві виповниться 60 років у 2022 році і він планує отримати пенсію, у нього має бути 29 років стажу. 2023-го – вже 30 років, 2024-го – 31 рік, 2025-го – 32 роки, 2026-го – 33 роки, 2027-го – 34 роки, а 2028-го – 35 років. Якщо зазначених вимог не дотримано, вийти на пенсію можна у 63-річному віці. Для цього необхідно заробити наступний стаж: 19-29 років – у 2022 році, 20-30 років – у 2023 році, 21-31 рік – у 2024 році, 22-32 роки – у 2025 році, 23-33 роки – у 2026 році році та 24-34 роки – у 2027 році.

Якщо українець хоче вийти на пенсію та 65-річному віці, йому потрібно мати бодай 15 років стажу.

Раніше влада повідомила, що українці на звільнених територіях отримають пенсії відразу за п’ять місяців. Гроші вже почали отримувати у Балаклії та Граковому.

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості відновлення виплат пенсіонерам. Він наголосив, що разом із деокупацією до регіонів повертається нормальне життя. Глава держави запевнив, що всі пенсіонери матимуть свої кошти, оскільки Україна виконує соціальні зобов’язання перед своїми громадянами.

Українці, які не накопичили мінімального страхового стажу, не отримають пенсію – на яку допомогу можна розраховувати