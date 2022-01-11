У 2022 році підвищать зарплату вчителям – кому і на скільки

Цього року уряд вирішив збільшити зарплату не лише медикам та поліцейським. Також підвищать зарплату вчителям, але не всі отримають однаково

Зарплата працівників освіти зросте щонайменше на 10%. Але й такий, загалом скромний, приріст виплат чекає не всіх освітян. На сайті TODAY.UA.

На 10-відсотковий приріст зарплати можуть розраховувати:

педагоги, які викладають у закладах спеціалізованої освіти;

педагоги, які викладають у гімназіях, ліцеях, колегіумах, гімназіях-інтернатах, ліцеях-інтернатах, колегіумах-інтернатах;

педагогічні працівники у вищих професійно-технічних училищах;

педагогічні працівники у навчальних закладах інтернатного типу.

На 20% підвищать зарплату вчителям, які працюють з вихованцями в закладах дошкільної освіти компенсуючого типу.

Зарплата стане вищою на 25% у спеціальних закладах загальної середньої освіти (спеціальних школах та навчально-реабілітаційних центрах).

Окремої категорії освітян підвищать зарплату на 30%. Так, вона стане вищою майже на третину у працівників спеціалізованих будинків дитини та дитячих будинків.

Крім того, у загальноосвітніх школах підвищать зарплати освітянам за класне керівництво.

На 20% підвищать посадові оклади вчителям підготовчих, а також 1-4 класів у закладах загальної середньої освіти. Таке підвищення до посадового окладу отримають викладачі в установах профтехосвіти.

На 25% підвищать посадові оклади вчителям 5-11 класів у загальноосвітніх середніх закладах.

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