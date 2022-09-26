Термін дії відстрочки від мобілізації для різних категорій українців відрізняється

Загальна мобілізація в Україні продовжується. Призивати можуть усіх чоловіків віком від 18 до 60 років. Деякі українці мають право на відстрочку від призову, однак для різних громадян термін дії відстрочки від мобілізації відрізняється

Відповідно до закону “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, тривалість надання відстрочки залежить від умов, за яких вона видавалася. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Наприклад, якщо у військовозобов’язаного чоловіка дружина є особою з інвалідністю, відстрочка діятиме доти, доки вони перебувають у шлюбі, або до закінчення визнання її особою з інвалідністю, якщо група видавалась тимчасово.

Якщо відстрочку військовозобов’язаний отримав через проблеми зі здоров’ям, кожні 6 місяців необхідно проходити повторну медкомісію та підтверджувати свій стан здоров’я.

При цьому відстрочка за тимчасовою непридатністю (переломи, грижа (операбельна), надається терміном до двох місяців. Після цього періоду військовозобов’язаний знову проходить ВЛК, і йому можуть продовжити відстрочку ще один або два рази.

Відстрочення броньованим співробітникам видають на різні періоди, залежно від підприємства. Коли термін бронювання закінчується, громадяни можуть мобілізувати.

У будь-якому випадку представники територіальних центрів комплектації (військмати) можуть неодноразово викликати військовозобов’язану особу для уточнення інформації. Таких повісток боятися не треба. Якщо у вас є законна відстрочка, то у військкоматі її врахують.

При цьому відстрочка за тимчасовою непридатністю (переломи, грижа (операбельна), надається терміном до двох місяців. Після цього періоду військовозобов’язаний знову проходить ВЛК, і йому можуть продовжити відстрочку ще один або два рази.

Відстрочення броньованим співробітникам видають на різні періоди, залежно від підприємства. Коли термін бронювання закінчується, громадяни можуть мобілізувати.

У будь-якому випадку представники територіальних центрів комплектації (військмати) можуть неодноразово викликати військовозобов’язану особу для уточнення інформації. Таких повісток боятися не треба. Якщо у вас є законна відстрочка, то у військкоматі її врахують.

Бронювання спеціалістів — Уряд підтримав можливість відстрочки від призову для деяких категорій працівників