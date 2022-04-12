Сучасне озброєння від Норвегії може змінити хід війни в Україні

Норвегія може передати Україні протикорабельні ракетні комплекси Naval Strike Missile компанії Kongsberg. Озброєння може змінити хід війни

Норвезьке озброєння може змінити хід війни. Так вважає член парламенту Норвегії (Стортинг) Ола Єлвествуен в коментарі виданню Guilahall.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Ракурс.

У Норвегії є наша протикорабельна ударна ракета NSM — це сучасна та потужна зброя, як може змінити хід війни росії проти України, я вважаю, що NSM має бути поставлена Україні, — сказав він.

Ще один норвезький парламентар Расмус Гансон також підтримує ідею надати українським військовим засоби протикорабельної та протиповітряної оборони.

NSM — протикорабельна ракета середньої дальності. Максимальна дальність пуску становить 185 км, маса бойової частини 120 кг. NSM — дозвукова ракета, що здатна уражати надводні та наземні цілі. Стоїть на озброєнні Норвегії, Німеччині, США, Польщі, Малайзії. Розроблена та виробляється норвезькою компанією Kongsberg.

Єлвествуен вважає, що NSM має бути поставлена Україні. Це ж стосується провідних норвезьких зенітно-ракетних комплексів NASAMS, які виробляє консорціум американської корпорації Raytheon Technologies і норвезької групи Kongsberg.

Дальність стрільби системи в конфігурації NASAMS II з використанням ракет AIM-120С AMRAAM становить до 25 км, а досяжність по висоті — до 14−15 км.

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