Страховий поліс на авто – юристи пояснюють чи потрібен він під час війни

Багато українських водіїв під час війни з російськими окупантами, які в лютому вторглися в Україну, перестали укладати страховий поліс на автомобіль – пояснення юристів щодо автоцивілки у воєнний час

Під час війни багато водії перестали продовжувати дію страхового полісу на автомобіль. Це відбувається з різних причин. Наприклад, багато водіїв упевнені, що під час війни страховка не потрібна. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Юристи стверджують, що навіть під час війни у водія має бути страховий поліс. Інакше правоохоронці складуть щодо порушника адміністративний протокол та оштрафують його на 425 гривень.

Але справа не лише у штрафі. У разі ДТП винному автовласнику доведеться самостійно компенсувати потерпілому збитки. У результаті розпочнеться тривалий судовий розгляд, який під час війни займає ще більше часу, ніж раніше.

Експерти звернули увагу водіїв, що зараз більшість страхових компаній працюють практично вже у звичайному режимі, а страховий поліс можна просто оформити онлайн.

Таким чином, хоча поліцейські під час війни і послабили контроль за наявністю страхових полісів, вони, як і раніше, є обов’язковими.

Підготовка водіїв в Україні під час війни – зміни у процедурі навчання