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Скільки вихідних у червні матимуть українці

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У червні в Україні завжди було як мінімум два додаткових вихідних: Трійця (релігійне свято) і День Конституції (державне свято). Але наразі в країні війна і впроваджено воєнний стан, то й з вихідними не все однозначно. Скільки вихідних у червні буде в Україні

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті GSMinfo

Якщо й надалі триватиме воєнний стан, ніяких вихідних не буде

Трійця цьогоріч буде 12 червня, це завжди неділя, адже свято залежне від Великодня, і святкується на 50 день після Пасхи. В понеділок зазвичай був вихідний. Наступне свято з додатковим вихідним — це День Конституції. В 2022 році це вівторок, тобто українці могли б відпочивати одразу чотири дні поспіль, а понеділок відпрацювати у якусь із субот. Але згідно з законом “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану” всі ці вихідні скасовуються. Якщо ж воєнний стан в травні буде не продовжено, то вихідні будуть.

Скільки вихідних у червні матимуть українці

В червні свято майже кожен день

А загалом, червень дуже багатий на свята і тим хто полюбляє святкувати можна робити це майже щодня. Перелік наступний:

  • 1 червня — День захисту дітей
  • 4 червня — Міжнародний день захисту невинних дітей — жертв агресії
  • 5 червня — Всесвітній день навколишнього середовища
  • 6 червня — День журналіста
  • 8 червня — Всесвітній день океанів
  • 9 червня — День друзів
  • 12 червня — Трійця
  • 14 червня — Всесвітній день донора
  • 17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою
  • 18 червня – День дільничного інспектора поліції
  • 19 червня – День медичного працівника і День фермера
  • 20 червня – Всесвітній день біженців
  • 22 червня – День скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні
  • 23 червня – День державної служби ООН і День державної служби України
  • 25 червня – Міжнародний день моряка і День митника України
  • 26 червня – Міжнародний день ООН у підтримці жертв тортур і Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу
  • 28 червня – День Конституції України

Майже всі з цих свят українцям відомі і більшість їх хоча б скромно, але святкує.

Скільки українці відпочиватимуть у 2022 році: свята та вихідні

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