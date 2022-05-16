Скільки вихідних у червні матимуть українці

У червні в Україні завжди було як мінімум два додаткових вихідних: Трійця (релігійне свято) і День Конституції (державне свято). Але наразі в країні війна і впроваджено воєнний стан, то й з вихідними не все однозначно. Скільки вихідних у червні буде в Україні
Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті GSMinfo
Якщо й надалі триватиме воєнний стан, ніяких вихідних не буде
Трійця цьогоріч буде 12 червня, це завжди неділя, адже свято залежне від Великодня, і святкується на 50 день після Пасхи. В понеділок зазвичай був вихідний. Наступне свято з додатковим вихідним — це День Конституції. В 2022 році це вівторок, тобто українці могли б відпочивати одразу чотири дні поспіль, а понеділок відпрацювати у якусь із субот. Але згідно з законом “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану” всі ці вихідні скасовуються. Якщо ж воєнний стан в травні буде не продовжено, то вихідні будуть.
В червні свято майже кожен день
А загалом, червень дуже багатий на свята і тим хто полюбляє святкувати можна робити це майже щодня. Перелік наступний:
- 1 червня — День захисту дітей
- 4 червня — Міжнародний день захисту невинних дітей — жертв агресії
- 5 червня — Всесвітній день навколишнього середовища
- 6 червня — День журналіста
- 8 червня — Всесвітній день океанів
- 9 червня — День друзів
- 12 червня — Трійця
- 14 червня — Всесвітній день донора
- 17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою
- 18 червня – День дільничного інспектора поліції
- 19 червня – День медичного працівника і День фермера
- 20 червня – Всесвітній день біженців
- 22 червня – День скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні
- 23 червня – День державної служби ООН і День державної служби України
- 25 червня – Міжнародний день моряка і День митника України
- 26 червня – Міжнародний день ООН у підтримці жертв тортур і Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу
- 28 червня – День Конституції України
Майже всі з цих свят українцям відомі і більшість їх хоча б скромно, але святкує.
Скільки українці відпочиватимуть у 2022 році: свята та вихідні