Рятувальники розповіли про наслідки російського обстрілу Чаплиного

Представник Державної служби Україні з надзвичайних ситуацій розповів про наслідки російського обстрілу Чаплиного

Через російський обстріл селища Чаплине у Дніпропетровській області повністю зруйновані два приватні будинки, ще 30 пошкоджені.

Також пошкоджені 35 господарчих споруд, знищений автомобіль, ще три ушкоджені. Ушкоджень зазнала й будівля Укрпошти. Про це пвідомив представник ДСНС у Дніпропетровській області Андрій Журавльов. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті gazeta.ua.

Горіло п’ять пасажирських вагонів. Зокрема, поранень зазнала провідниця. Її відкинуло на 50 м від епіцентру подій, жінку знайшли й передали медикам.

Під час ракетного удару поряд зі станцією проїздив автомобіль, у якому була сім’я переселенців з Донецької області. Батьки згинули. Дитину викинуло на дорогу, де її знайшли і шпиталізували.

Постраждали мешканці поруч зі станцією і перехожі. Армія РФ випустила по Чаплиному вісім реактивних снарядів і ракет.

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