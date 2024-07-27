Із наближенням навчального року питання працевлаштування студентів стає все більш актуальним. Що варто знати.

Які нюанси необхідно враховувати під час працевлаштування студентів розповідають “Новини України – НСН”.

Законні підстави працевлаштування студентів

Юристи благодійного фонду «Право на захист» зазначають, що питання працевлаштування студентів в Україні регулює Кодекс законів про працю країни (КЗоТ).

Студентам вищих навчальних закладів, у тому числі тим, хто навчається за денною формою, дозволено поєднувати роботу та навчання. Таким чином, установи можуть приймати студентів на роботу, в тому числі на умовах повного робочого дня.

“Таким чином, будь-яка повнолітня особа має право працювати, зокрема, якщо навчається в університеті. Головне, щоб графік роботи не перетинався з графіком навчання”, – кажуть юристи.

Працевлаштування студентів – про які тонкощі варто знати

Чи готові роботодавці брати на роботу студентів

Станом на кінець липня 2024 року один із сервісів пошуку роботи пропонує більше 10 000 вакансій для студентів по всій території України. Найбільше пропозицій роботи у сфері виробництва та на робочі спеціальності – 4446 вакансій. На другому місці за кількістю вільних робочих місць – сфера торгівлі, де є 3773 вакансії, на четвертому – робота на складах та у сфері логістики, де відкриті 3018 вакансій.

Роботодавці теж кажуть, що не завжди готові приймати на роботу людей, які не працювали у студентські роки. Так, засновниця одного із українських медіа Альона Яцина на своїй сторінці у Facebook розповідає, що для неї є важливим показником те, чи працювала людина у студентські роки.

“Як роботодавець, я не беру на роботу випускників кафедри журналістики, які протягом чотирьох років навчання ніде не працювали. Якщо людина, яка хоче працювати в медіа, чотири роки тільки те робила, що навчалась – діла не буде”, ­вважає засновниця медіа.

Вона зазначає, що вміти вчитися – теж навик, якому треба вчитися.

“Ми зараз матимемо покоління дорослих (за паспортом) людей, яке не вміє вчитися і не хоче працювати”, – пише Альона Яцина

Джерело: РБК-Україна.

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