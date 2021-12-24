Період догляду за дітьми впливає на стаж для отримання пенсії. Як з’ясувалося, цей час додають до стажу під час нарахування пенсійної виплати

Українка на ім’я Світлана Харченко звернулася за консультацією до профільного видання napensii. Жінка пише, що вже одного разу публікація у цьому виданні допомогла їй домогтися перерахунку стажу та перерахунку пенсії. Вона отримала доволі відчутне збільшення. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

“Окрім цього, мені порадили надати свідоцтва про народження дітей. Це було потрібно, щоб я могла отримати надбавку з догляду за дітьми (дочка – 1965 року народження та сини – 1971 року народження). Коли я принесла копії свідоцтв про народження, інша співробітниця сказала, що надбавки до пенсії за дітей не буде, тому що я отримувала декретні”, – пише Світлана Харченко.

Жінка попросила роз’яснити, чи має вона насправді право на додатковий стаж, чи їй відмовили обґрунтовано.

“Згідно з пунктом “ж” статті 56 Закону України “Про пенсійне забезпечення”, у стаж зараховується час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми, але не довше ніж до досягнення кожною дитиною трирічного віку. Зараховується такий стаж на підставі свідоцтва про народження дитини”, – пояснили жінці.

Надавати свідоцтва про народження дітей потрібно тим жінкам, які офіційно не працювали. Якщо вони працювали офіційно і не мають перерв у трудовому стажі, то їм достатньо буде представити свою трудову книжку.

“Якщо жінка, згідно з трудовою книжкою, має перерви у роботі, але в цей час у неї народилася дитина, то їй можуть додатково зарахувати до трьох років стажу”, – пояснило видання.

Жінці також роз’яснили, що в її випадку йшлося не про надбавку. Йшлося про збільшення стажу та перерахунок пенсії. Проте слід пам’ятати, що є ще й надбавка до виплат. Вона належить тим пенсіонерам, які мають на утриманні неповнолітніх дітей до 18 років. У такому разі їм доплачують ще по 150 гривень до пенсії на кожну дитину.

Проте конкретно Світлани Харченко така норма не стосується, адже в неї діти вже давно дорослі.