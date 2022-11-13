Перерахунок пенсій в Україні – яку зарплату візьмуть до уваги під час перерахунку

Перерахунок пенсій в Україні регулюється законом. Яку середню зарплату будуть враховувати під час перерахунку

Питання перерахунку пенсії за час, відпрацьований після її призначення, регулюється Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Про це повідомляє NNS

Українців цікавить питання, як здійснюється перерахунок пенсій і яка середня зарплата враховується.

Як здійснюється перерахунок пенсій в Україні

«Я став пенсіонером у 2016 році і працював до 2022 року. Поясніть, яку середню зарплату по країні (за 2019-2021 роки чи ті ж самі 2013-2015 роки) будуть враховувати в разі перерахунку за моєю заявою? У тексті закону я відповіді не знайшов. Сергій Іванович, м. Київ»

Питання перерахунку пенсії за час, відпрацьований після її призначення, регулюється частиною 4 статті 42 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Там чітко визначено, що такий вид перерахунку проводиться із застосуванням показника середньої заробітної плати, який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії. Тобто застосовується старий показник.

Середню зарплату за 2019-2021 роки можуть взяти тільки тому, хто вперше виходить на пенсію у цьому році. За даними Пенсійного фонду України, він становить 10 846,37 гривні.

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