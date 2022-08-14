Перелік організацій, від яких можна отримати до 4000 гривень допомоги – як подати заявку

Від яких організацій та фондів українці можуть отримати до 4000 гривень допомоги – перелік та адреси для реєстрації

Про це пише Асоціація міст України. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Хвиля.

Так, Асоціація міст України надає довідник “Перелік організацій, які допомагають громадянам України, які опинилися під час війни у ​​складних життєвих умовах”.

Зокрема, українці можуть отримати допомогу від Запорізького благодійного фонду “Єдність за майбутнє” – він надає багатоцільову матеріальну допомогу українцям, які постраждали від війни.

Розмір допомоги становить 2220 грн на особу на 1 або 3 місяці (залежить від області)

Реєстрація: https://register.pagulasabi.ee/ru/

Благодійний фонд “Щаслива дитина”

Фонд надає допомогу тяжкохворим дітям, дітям з інвалідністю, ВПО з дітьми (статус отримано після 24 лютого 2022 року), багатодітним сім’ям, одиноким батькам, опікунам, ПС, ДБСТ на окупованих територіях та біля зони бойових дій.

Розмір допомоги становить 1500-4000 гривень на сім’ю

Реєстрація: https://cutt.ly/8J9Vk0A

Благодійний фонд “СОС Дитячі Містечка України”

Надання багатоцільової грошової допомоги внутрішньо переміщеним сім’ям із прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та сімей опікунів, у яких виховуються від трьох дітей віком до 18 років у 5 областях (на першому етапі) України – Херсонській, Запорізькій, Луганській, Харківській та Чернігівській.

Розмір допомоги становить 2200 гривень на одного члена сім’ї на 1 місяць.

Реєстрація: https://cutt.ly/0J9VCng

Спільнота батьків “Кідфрендлі” (допомога сестер для матерів у біді)

Допомога українським мамам у складному становищі

Розмір допомоги: невелика одноразова фінансова підтримка

Реєстрація: https://cutt.ly/5J9V1Ji

Крім того, можна отримати допомогу від гуманітарних фондів:

ЄДопомога

Створено Міністерством соціальної політики України за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та ПРООН за фінансової підтримки Швеції з метою забезпечення невідкладних потреб громадян, які постраждали або вимушені змінити своє місце перебування у зв’язку з агресією Росії. Надають різноманітну допомогу населенню.

Реєстрація: https://social.edopomoga.gov.ua

Товариство Червоного Хреста України

Надають внутрішньо переміщеним особам продуктові набори (крупи, макаронні вироби, консерви, цукор, борошно, олію та інші продукти тривалого зберігання), гігієнічні засоби (дитячі та дорослі підгузки, чоловічі та жіночі засоби гігієни, дезінфікуючі розчини). Також за наявності людям можуть видавати ліки та медикаменти.

Регіональні контакти ВОК: https://redcross.org.ua/contacts/

Співдія

Координується за підтримки гуманітарного штабу з координації гуманітарної допомоги Офісу Президента України, Міністерства молоді та спорту, Міністерства розвитку громад та територій України, Міністерства охорони здоров’я та Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Надають різноманітну допомогу населенню.

Реєстрація: https://spivdiia.org.ua

БФ “Мама+Я”

Писати за допомогою Директ: https://instagram.com/fond_mama_plus_me

БФ “У маминих долонях”2

Допомога сім’ям з дітьми серед ВПО мешкають у містах, де проводяться бойові дії

Реєстрація: https://choko.link/charityfoundation_ru

Християнська церква “Перемога”

Допомога продуктами, дитячим харчуванням Hipp та речами першої необхідності (Київ); молитовна, моральна та душевна підтримка

Телефонувати за вказаними телефонами: https://victorychurch.org.ua/ye-nadiya-dopomoga

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