Ощадбанк звернувся до клієнтів із важливою новиною щодо зняття готівки – подробиці

Для клієнтів Ощадбанк є гарна новина. У прес-службі банку розповіли про зміни, які стосуються зняття готівки з платіжних карток

Ощадбанк скасував комісію за зняття готівки у банкоматах мережі для платіжних карток усіх банків. Це спростить доступ громадянам до необхідних фінансових послуг за нинішніх умов.

Про це повідомили у пре-службі банку, передає NNS

Ощадбанк скасував комісію за зняття готівки

“Для тих громадян, хто бажає зняти готівку, є добра новина: відтепер ви можете зробити це у будь-якому банкоматі Ощаду без комісії. І не важливо – з картки Ощадбанку або ж з будь-якої іншої картки. Відтепер у наших банкоматах немає чужих карток”, – йдеться в повідомленні.

Переглянути мапу банкоматів, щоб знайти найближчий, можна за посиланням.

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