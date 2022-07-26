Оплата лікарняного під час простою можлива у двох випадках: на що розраховувати українцям

Працівникам, які перебувають у простої, передбачена оплата лікарняного. Однак час хвороби оплатять повною мірою не у кожному разі. У яких двох випадках можлива оплата лікарняного

В яких випадках працівнику під час простою покладено оплату лікарняного, роз’яснили у Фонді соціального страхування. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Через війну багато українців втратили роботу. А тих, кому пощастило більше, відправляють у простій, зберігаючи таким працівникам частину середнього заробітку. При цьому, якщо людина під час простою захворіла, то вона може розраховувати на оплату лікарняного. Втім, за лікарняним листом заплатять не у всіх випадках.

Особливості компенсації працівникам часу хвороби під час простою обговорювали під час спільного засідання Мінсоцполітики, Мінекономіки, Держслужби з праці та Фонду соцстрахування. У результаті вироблено загальне бачення механізму оплати лікарняного.

Отже, оплата лікарняного провадиться у повному розмірі, у двох випадках:

якщо під час простою працівник дотримується трудового розпорядку;

якщо настало право на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.

У тому випадку, якщо працівник, який перебуває на простої, не дотримується трудового розпорядку, а знаходиться поза межами підприємства і використовує час простою на власний розсуд, лікарняний йому не оплачуватимуть. Причому ні з ФСС, ні за рахунок коштів роботодавця.

Але при цьому час хвороби не віднімається з періоду простою. Отже, оплата цього часу, поки працівник був на лікарняному, все одно провадиться за тими самими розцінками, за якими оплачують сам простій. Відповідно до закону, за один день простою працівникові повинні сплачувати не менше 2/3 його посадового окладу або середнього денного заробітку. Ця норма є обов’язковою до виконання, оскільки простій не з вини працівника відноситься до виплат, які гарантуються законом.

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