Опалювальнйи сезон – чи відключатимуть боржників в Україні від газу та електрики взимку

Росіяни цілеспрямовано знищують енергосистему України. На українців чекає найскладніший опалювальний сезон.Чи відключатимуть боржників від газу та електрики взимку

Пропагандисти країни-агресорки навіть і не приховують своєї мети: занурити нас у темряву і холод і цим примусити до переговорів на їх умовах. По суті, те, що зараз відбувається — це справжнісінький тероризм, спрямований проти мирного населення і особливо проти незахищених його верств: літніх людей і дітей.

За задумом російських терористів, без електрики та опалення мають залишитися українські пологові будинки та лікарні. Звичайні громадяни теж можуть зостатися без тепла у своїх будинках.

Наскільки страшною буде нинішня зима для українців, а також про те, що чекає на боржників, які не можуть оплачувати газ та світло через втрату роботи під час війни, «ФАКТИ» поспілкувалися з ексміністром ЖКГ Олексієм Кучеренком, передає NNS

«Ми ж бачимо, що росіяни чітко знають, куди б’ють, і розуміємо, чого саме вони домагаються»

— Ця зима для українців буде важка?

— Однозначно. Такої зими, з такою кількістю ризиків у нас ще ніколи не було. Але я не думаю, що це буде «армагедон». Так, буде важко. Але не треба лякати українців якоюсь масштабною катастрофою. Військовий фактор тут, звичайно, гратиме, не останню роль. Але й дуже багато помилок було здійснено в секторі енергетики та комунального господарства за останні роки. Це сталося через абсолютно непродумані та невдалі реформи. Я про це знаю, мабуть, як ніхто інший у країні.

Можете навести приклад найневдаліших реформ?

— Ну, що я можу сказати? Ринок не працює. Тому все відбувається між структурами не суворо згідно із законом, а на якихось домовленостях. Пишуться протоколи, віддаються команди, але вони юридично не мають жодної сили. Найголовніша помилка — відсутність системи управління як такої. Тобто якщо сказати простіше: команди зверху віддаються, але це зовсім не означає, що вони виконуються.

— І все-таки, мерзнути цієї зими будемо сильно?

— Кому як пощастить. Ось тут якраз все більше залежить від воєнного чинника. Прилетить ракета на ТЕЦ — буде не дуже добре. Не прилетить — буде нормально. Але спрогнозувати проблеми можна. Ми ж бачимо, що росіяни чітко знають, куди б’ють, і розуміємо, чого саме вони домагаються.

«Якщо людина втратила роботу і не може платити, має по повній програмі запрацювати механізм субсидій»

— Через війну багато українців втратили роботу і просто фізично не можуть платити за газ, світло. Чи можуть за законом таких боржників відключити від своїх послуг газовики чи електрики?

— Відключати від електрики чи газу ніхто нікого не буде. Але платіжна дисципліна у споживачів має бути. Адже по той бік є енергетики, які так само мають заробляти гроші, є шахтарі, є газовидобувні компанії. Скрізь працюють такі самі люди, які мають отримувати заробітну плату. Крім того, і вугілля не безплатне, і газ, і атомна енергетика… Тому, безумовно, якщо людина реально втратила роботу і не може платити, має по повній програмі запрацювати механізм субсидій. Але платити треба. Неплатіж — це винятковий випадок.

Ви повинні розуміти, що якщо наші шахтарі, електрики, енергетики не отримуватимуть зарплату — вони почнуть масово звільнятися, переходити в інші компанії. Почнеться нестача робочої сили у вказаних вище сферах.

Платити за газ, електрику та комунальні послуги потрібно обов’язково. Адже для того, щоб полегшити життя українцям в умовах війни, депутати ухвалили мораторій на зростання тарифів.

Як я вже сказав, відключати ні від газу, ні від електрики боржників не будуть. Але це зовсім не означає, що можна продовжувати накопичувати свої борги. Вам одного разу можуть сказати: ви не платите, і тому у нас немає газу, немає електроенергії. Вас ніхто не відключить, але просто виявиться, що немає товару. На таких категоріях не треба грати. Ви ж, коли до магазину йдете, а у вас немає грошей, хто вам дасть товар? Ніхто. Так само як, наприклад, мобільний зв’язок. Закінчився тариф, не сплатили, і зв’язок відключився.

— Чи існують штрафи за заборгованість із платежів, чи пеня? Чи можуть боржника викликати до суду?

— Жодних додаткових штрафів зараз не існує. І до суду нікого не викликатимуть. Але ще раз повторю: платіжна дисципліна має бути. Особливо зараз, у такий важкий час.

Опалювальнйи сезон в Україні — як не замерзнути взимку мешканцям багатоквартирних будинків