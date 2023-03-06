Окупанти змінюють тактику масованих ракетних атак – два ймовірних сценарії

Війська РФ змінюють тактику масованих ракетних атак. Окупанти можуть вдатися до тривалих пауз між обстрілами, наразі цей часовий проміжок може збільшитися до 3–4 тижнів

Росія продовжуватиме запускати ракети по Україні, але змінить тактику. Є два ймовірних сценарії масованих ракетних ударів: будуть здійснюватися з меншою інтенсивністю або з більшою перервою.

Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, повідомляє НСН.

Окупанти змінюють тактику масованих ракетних атак

В Росії спостерігається брак ракет. Це свідчить про те, що їхній військово-промисловий комплекс не справляється з їхніми потребами. Якби вони припинили б атаки ракетами – це була б величезна репутаційна та іміджева поразка для російського диктатора та його оточення.

“З іншого боку в Росії зовсім припинити ракетні атаки, навіть випускаючи по кілька ракет, більшість яких чи всі зіб’є українська система ППО, не можуть. Це ще одне із чергових принижень, що у Росії відверто закінчуються ракети. Вони цього показати не можуть”, – вважає він.

На його думку, Росія може вдатися до тривалих пауз між обстрілами, щоб накопичити ракети для атаки. Зокрема, якщо раніше їм вдавалося зібрати необхідну кількість за 7–10 днів, то наразі цей часовий проміжок може збільшитися до 3–4 тижнів.

Також керівник Центру військово-правових досліджень зауважив, що Росія може атакувати частіше, але більш точно та з невеликою кількістю ракет. Зокрема, йдеться про 10–15 ракет.

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