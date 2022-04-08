Окупанти викрали гумконвой разом з автомобільною технікою, який везли до Мелітополя

Російські окупанти не пропустили український гумконвой до окупованого Мелітополя Запорізької області

Рашисти викрали весь вантаж й автомобільну техніку, повідомив 8 квітня мер Мелітополя Іван Федоров. на сайті Ракурс.

Погрожуючи водіям, вони нахабно забрали всі автобуси та фури з гуманітарним вантажем собі. Це означає, що мелітопольці та жителі району не тільки не отримають життєво важливу допомогу — ліки для важкохворих, продукти та засоби гігієни, яких уже немає у місті. Люди не зможуть виїхати з Мелітополя! — написав чиновник.

За його словами, гарантом для гуманітарних коридорів є Міжнародний комітет Червоного хреста, який ухвалив письмові запевнення з обох сторін про наміри забезпечити гуманітарний коридор.

Росія запевнила. На папері. Проте, як ми бачимо, свої запевнення не виконала. Випадок із гуманітарною допомогою для Мелітополя — яскравий приклад для всього цивілізованого світу про те, що обіцянки Росії, навіть перед міжнародними організаціями, нічого не варті, — наголосив мер.

Водночас Федоров додав, що «ми не зупинимося і продовжимо боротися за рідний Мелітопольський край».