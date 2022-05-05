Окупанти шиють форму ЗСУ та перевдягаються у неї – українців попередили про провокації

У масово окупованому Токмаку Запорізької області окупанти шиють форму ЗСУ та переодягаються у неї, що може спричинити провокації

Про це повідомила уповноважена Верховна Рада України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Українські Новини

.Так, Денисова повідомила, що не виключено провокацій з боку окупантів для компрометування українських військових на окупованих територіях та нападів ДРГ на лінії розмежування.

“Російські окупанти використовують методи загонів НКВС, які перевдягалися у форму воїнів УПА та вбивали мирних громадян, створюючи міф про “звірства бандерівців”, – написала Денисова.

Також Денисова звернулася до ООН із проханням врахувати цей факт військового злочину РФ в Україні.

“Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати цей факт військового злочину РФ в Україні”, – наголосила Денисова.

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