Студентів-чоловіків, які відмовляться проходити базову військову підготовку, можуть відрахувати з навчальних закладів.

Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів №734 від 21 червня, передають «Новини України – НСН»

Згідно з ухваленою постановою, базовий військовий вишкіл повинні будуть пройти всі чоловіки які здобувають вищу освіту за денною або дуальною формою і які досягли 18-річного віку.

Одну з категорій студентів-чоловіків можуть відрахувати: постанова Кабміна

Винятками будуть лише ті, хто:

визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби;

до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

вже проходили військову службу;

мають сертифікат про проходження базової підготовки та здобуття військово-облікової спеціальності.

Якщо студент, придатний до військової служби, відмовиться від проходження базової військової підготовки, то це буде підставою для його відрахування із закладу освіти.

Студентки також можуть проходити військовий вишкіл, однак для них він буде необов’язковим. Це значить, що долучитися до нього вони зможуть за бажанням.

Згідно з новим законом про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, пропонується замінити строкову службу на базову загальновійськову підготовку. Її метою є здобуття громадянами України військово-облікової спеціальності, навичок і умінь, необхідних для виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.

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