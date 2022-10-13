В Україні планують ввести обов’язковий техогляд авто. Хто має його пройти, і як часто необхідно проходити ТО

У 2022 році в Україні будуть знову проводити техогляд автомобілів. Це передбачається Угодою про асоціацію з Євросоюзом. Міністерство інфраструктури розробило законопроєкт щодо обов’язкового технічного огляду (ТО) автівок.

Про це повідомляє NNS

Обов’язковий техогляд: хто має його пройти

В Україні процедура техогляду передбачена для легкових та вантажних автомобілів, а також причепів.

Відповідно до закону “Про дорожній рух” обов’язковому технічному контролю підлягають будь-які транспортні засоби, що зареєстровані територіальними органами МВС України та беруть участь у дорожньому русі.

Що таке обов’язковий техогляд

До обов’язкового ТО входить перевірка технічного стану транспортного засобу:

системи кермового та гальмівного управління;

пневматичних коліс та шин;

зовнішніх світлових приладів;

світлопропускання скла;

газобалонного обладнання (за наявності);

інших елементів у частині, що безпосередньо стосується безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища.

Як часто необхідно проходити ТО

Періодичність проходження техогляду залежить від віку та типу транспортного засобу:

двічі на рік – автобуси та спеціалізовані транспортні засоби, що перевозять небезпечні вантажі незалежно від терміну експлуатації;

кожного року – вантажні автомобілі вантажністю понад 3,5 т, причепи до них та таксі незалежно від терміну експлуатації;

кожні два роки – легкові автомобілі, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку з терміном експлуатації понад два роки; вантажні автомобілі незалежно від форми власності вантажністю до 3,5 т, причепи до них із терміном експлуатації понад два роки.

Які будуть штрафи за непроходження ТО

Для водіїв, які не пройшли процедуру технічного огляду автомобіля, передбачаються штрафи. Їх розмір буде таким:

за перше порушення – 17 000 грн;

повторне вчинення правопорушення – позбавлення посвідчення водія.

Обов’язковий техогляд авто в Україні – скільки коштуватиме і кому проходити