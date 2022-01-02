Уряд України так і не ухвалив закон про відстрочку запровадження цілої низки нових правил для фізичних осіб-підприємців. Нововведення для ФОП починають діяти з 1 січня 2022 року. Їх доведеться дотримуватися всім.

В Україні з 1 січня 2022 року для ФОП другої, третьої та четвертої груп стануть обов’язковими реєстратори (касові апарати). Масові мітинги підприємців, які вимагали відстрочити на рік запровадження обов’язкових РРО, не брали до уваги. Нардеп від “Слуги народу” Данило Гетьманцев заявив, що всі вимоги про мінімальну вартість покупок, лімітів незастосування РРО і відстрочок з будь-якого приводу є не більш ніж “обманом і профанацією шахраїв”. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Автори закону про повсюдні РРО/ПРРО упевнені, що це дасть змогу вивести з тіні економіку країни, продемонструє реальні обороти ФОП та збільшити надходження до бюджету. Проте в Асоціації малого та середнього бізнесу із цим не згодні. Розрахунки експертів показують, що економіка від такого кроку набагато більше втратить, ніж придбає.

Варто зазначити, що на час карантину продовжує діяти заборона перевірки ФОП, тому наявність касових апаратів перевірити не зможуть. Але щойно карантин буде скасовано, на порушників нового закону чекають значні штрафи.

За кожну непроведену через РРО угоду доведеться заплатити 100% вартості проданого товару чи послуги. Штраф за вказівку неточних даних становитиме з 1 січня 2022 року 510 гривень, 5100 гривень заплатять ті, хто продає товари без попереднього програмування кожного найменування.

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