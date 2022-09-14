Нова Пошта підвищала вартість послуг – в чому причина

Нова Пошта пропонує не найдоступніші тарифи на доставку, але забезпечує її швидкість. У компанії пояснили, чому вартість послуг знову зросла

Одна з клієнток оператора Нова пошта поскаржилася у соцмережах на високі ціни за пересилання. Олександра Глухенька уточнила, що отримувала невелику посилку, за яку довелося заплатити, як раніше за велику.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

“Так… Ціни за доставку – космос. Я за великі коробки платила таку суму. А це замовила наліпки, розміром із конверт документів, і ціна 60 грн”, – зазначила жінка.

Представники Нової пошти відреагували на обурений коментар українки. Вони зазначили, що вартість послуг зросла обґрунтовано – через негативні тенденції економіки під час війни. У компанії наголосили, що їм “неймовірно сумно”, що в Олександри сформувалася така негативна думка”.

“Остання зміна тарифів була вимушеною, оскільки зросли ціни на пальне, а також збільшився час перебування вантажу в дорозі через зруйновані дороги”, – відповіли співробітники компанії.

У Новій пошті наголосили, що в якості компенсації високих цін пропонують клієнтам якісний сервіс та оперативну доставку. Співробітники оператора порекомендували клієнтці спробувати доставку посилок вагою до 20 кг у поштомати компанії. Ця послуга надається за фіксованим тарифом та коштуватиме 50 грн.

Новий вид оплати послуг в Нова пошта