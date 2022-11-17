Нова матеріальна допомога у розмірі 5000 грн – хто може подати заявку до кінця листопада

Матеріальна допомога у розмірі 5000 грн виплачуватиметься українським дітям віком до 18 років, які втратили внаслідок війни одного чи обох батьків. Допомогу видаватиме Фонд імені блаженного священномученика Климентія Шептицького, створений за спільною ініціативою урядів України та Польщі

У Мінінтеграції заявили, що прийом заявок триватиме до кінця листопада. Фонд розпочне виплатe допомоги вже з наступного місяця. Перші виплати надійдуть на карту опікуна дитини протягом двох тижнів після ухвалення позитивного рішення.

Про це розповідає NNS

Матеріальна допомога у розмірі 5000 грн дітям, які втратили внаслідок війни одного чи обох батьків

Заявка на допомогу від Фонду імені блаженного священномученика Климентія Шептицького заповнюється та подається онлайн.

Перелік необхідних документів:

відсканований документ, що засвідчує особу заявника-опікуна, а також дитину, яка буде прямим бенефіціаром грошової допомоги (сторінки з фото та персональними даними);

відсканована копія свідоцтва про народження дитини;

відскановане свідоцтво про смерть батьків/батька;

Також можуть надаватися:

відсканований документ, що підтверджує зникнення батьків;

відсканований документ опікуна, який підтверджує встановлення опіки над дитиною.

Заявник залишає свої банківські реквізити, на які після схвалення заявки щомісячно нараховуватимуться 5000 грн.

Як відомо, у квітні в Україні започаткували Благодійний фонд Діти Героїв, покликаний надавати комплексну допомогу дітям, які залишилися без батьківського піклування або втратили одного з батьків під час війни.

Кожен підопічний фонду, який має відповідні документи, отримує 5000 гривень як першу фінансову допомогу, а також по 2 000 гривень до дня народження та грошову допомогу на День захисту дітей та інші свята. Щоб приєднатися до фонду та отримувати виплати, потрібно заповнити форму на сайті.

Джерело

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