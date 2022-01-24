Названі найкращі та найгірші маски для захисту від COVID-19

На які фактори потрібно звернути увагу при використанні маски для захисту від коронавірусу – названі найкращі та найгірші

Американські епідеміологи розповіли про ефективність різних масок, які мають захищати від коронавірусу. Про це повідомляє “Дивогляд” із посиланням на “Голос Америки”, передає NNS

Виявилося, що найефективнішими є маски із вільноплетеної тканини. Дещо краще від вірусу захищають вироби із щільної тканини складеної в кілька шарів, хірургічні маски та KN95. Найкраще зарекомендували себе маски-респіратори типу N95.

“Респіратор надає краще фільтрування і, якщо його носити правильно протягом усього часу користування, він може надати більш високий рівень захисту, ніж маска з тканини, або процедурна маска. Маска або респіратор будуть менш ефективними, якщо вони погано прилягають, або якщо їх неправильно носити чи часто знімати”, – йдеться у повідомленні.

Фахівці відзначають, що маски мають бути досить зручними, добре прилягати, а також їх треба правильно носити, щоб вони закривали рот та ніс.

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