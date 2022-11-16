Навіщо окупанти депортують українців окупованих територій на південь Росії – ЦНС

Російські окупанти депортують українців з тимчасово окупованих територій у південні регіони Російської Федерації. У Центрі національного спротиву повідомили про плани Кремля

Так держава-агресорка намагається виправити там демографічну ситуацію та знизити ризик національних визвольних рухів народів Кавказу.

Аби змусити жителів окупованих територій України “евакуюватися”, в їхніх містах та селах загарбники створють гуманітарну кризу та вивозять звідти аптеки, заклади медицини та освіти, а також здійснюють масований психологічний тиск на людей.

Про це повідомилиу Центрі національного спротиву, передає NNS

“Для того, аби виправити демографічну ситуацію в південних республіках, росіяни “евакуйовують” туди українців. Проте така евакуація відбувається не добровільно. Фактично москва спочатку генерує гуманітарну кризу в регіоні й вивозить звідти заклади медицини, освіти й аптеки. Коли життя вже в місті немає, то мешканцям розповідають про наступ ЗСУ й бомбардування, та встановлюють дедлайни, які психологічно тиснуть на людей. Хоча подібного потім не відбувається”, – зазначили у ЦНС, нагадавши, зокрема, про те, як українські війська звільняли Херсон.

Після того, як залякані люди зважуються на “евакуацію”, їх вивозять на південь РФ. Альтернативи поїхати на підконтрольну Україні територію при цьому українцям не дають.

“Коли цивільне населення з тимчасово окупованих територій, переважно з Херсонщини, піддається паніці, то їх “евакуюють” до південного федерального округу РФ. Зокрема Краснодарського та Ставропольського країв. При цьому виїзд до вільної України закривають, що руйнує міф пропагандистів Москви про турботу про населення. Всі місцеві, які лишаються, вимушені жити в умовах продовольчої та гуманітарної кризи. Водночас репресії проти мирного населення посилюються”, – описали ситуацію у ЦНС.

В ЦНС пояснили, навіщо окупанти депортують українців

За допомогою примусового виселення українців саме у регіони південного федерального округу РФ, Кремль намагається “збалансувати” демографічну ситуацію там. Адже ці регіони упродовж останніх десятиліть активно заселяють народи Кавказу, а Кремль боїться можливих активних визвольних рухів народів, що живуть на території РФ.

“Для активного переселення уряд рф ухвалив окрему постанову під номером 1876. Згідно з нею депортовані українці отримуватимуть одноразову допомогу в 100 тис. російських рублів, а держава відшкодовує придбання житла. Проте це лише на папері, адже виплат немає. На місці українцям повідомляють, що треба донести “якісь нові довідки” й гроші не видають. Відтак механізм компенсації не працює”, – зазначили у ЦНС.

Також на дорослих загарбники тиснуть через їхніх дітей. Маленьких українців вивозять у згадані регіони під приводом “оздоровлення у таборах”, однак додому не повертають. Коли ж батьки приїзять забрати дітей самі – назад їх не випускають під приводом запровадженого у регіоні “воєнного стану”.

“Росіяни працюють по радянських методичках та намагаються винищувати українську націю. Як робили це 100 років тому, влаштовуючи хвилі депортацій. Зокрема, операція “Захід” 1947 року, коли для того, аби зламати Рух опору в західних областях України понад 200 тисяч українців вивезли до Сибіру та Казахстану. Сьогодні ж, росіяни навмисно обмежують можливість українців з тимчасово окупованих територій виїхати на підконтрольну уряду України територію. Фактично, ворог влаштовує фільтрацію населення та визначає напрямок депортації українців”, – підкреслили у ЦНС.

Там також закликали українців з тимчасово окупованих Росією територій виїжджати на підконтрольні Україні території – така можливість наразі зберігається, зокрема, через пункт пропуску Василівка у Запорізькій області.

“Ми знаємо про труднощі, які чекають на цьому шляху, але це шлях в безпеку, шлях до свого. І після закінчення операції ЗСУ зі звільнення наших територій ви зможете повернутися до рідного, вільного дому. Вільного, як Херсон та інші звільнені від окупантів землі”,– резюмували у ЦНС.

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