Навчання без світла – Шкарлет обурив батьків й вчителів несподіваною заявою

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що відсутність світла не стала перешкодою для навчання. Адже вчителі вміють адаптовуватися до будь-яких викликів. Така заява обурила батьків й вчителів – подробиці

Так, Шкарлет в ефірі національного телемарафону заявив, що у час відсутності світла й інтернету вчителі “роздають всесвітню мережу” з мобільних телефонів на ноутбуки. При цьому гаджети вже мають заряджені батареї.

Про це розповідає НСН

Шкарлет обурив батьків та вчителів заявою

На думку міністра, вищезгадані фактори дають можливість педагогам безперешкодно вести уроки. При цьому вчителі чергують режими синхронного (реальний час) та асинхронного (взаємодія з учнями з затримкою у часі) навчання.

Заява очільника Міносвіти обурила освітян, батьків і навіть школярів. Вони вважають, що проблема таки є і заперечувати її існування безглуздо. При цьому наголошують, що відсутність світла вдома можна пережити – але не відсутність інтернету. Адже саме відсутність підключення до мережі унеможливлює якісне навчання.

Окрім того, вчителі й батьки нагадали Шкарлету, що після ввімкнення смартфона чи планшета у режим “точки доступу”, гаджет розряджається набагато швидше. При цьому мобільна мережа часто зникає у разі відключень світла.

На сьогодні більшість компаній намагаються встановити потужні генератори та інші пристрої автономного живлення. Однак:

працювати без перерви вони можуть зазвичай всього дві-три години. А навіть планові відключення енергії в деяких областях вже досягають шести й більше годин. І це вже не кажучи про екстрені;

ціни на таку техніку дуже високі, а чекати постачання доводиться довго;

пристрої на сонячних батареях через негоду працюють з малою ефективністю, вітрогенератори – надто помітна ціль для ворогів, а для дизельних генераторів не вистачає пального.

Таким чином, коли немає світла, школярі зіштовхуються зі значними проблемами під час навчання.

Чи зникне мобільний зв’язок у разі блекауту