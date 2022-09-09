На вихідні в Україні прогнозують погіршення погодних умов – де саме чекати негоду

У вихідні, 10-11 вересня, в Україні очікуються дощі, але погіршення погодних умов буде не на всій території України

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає NNS

Субота, 10 вересня

На всій території України очікуються дощі з грозами. Винятком стане східна частина. Зокрема сухо буде у Запорізькій, Полтавській, Луганській, Донецькій, Харківській областях.

Температура повітря, попри опади, не знижуватиметься. Вдень температура повітря варіюватиметься +16…+18, вночі +9…+13. Грози очікуються в Ужгороді, Вінниці, Хмельницькому, Чернівцях, Києві, Черкасах, Кропивницькому, Дніпрі, Херсоні.

Неділя, 11 вересня

Аналогічна погода очікується і на другий вихідний. Крім раніше указаних областей, у яких дощ йшов раніше, до списку додадуться Запорізька, Полтавська, Харківська області. Температура повітря буде в тих же межах, що й на день раніше. На півдні, попри дощ із грозами, температура підніметься до +20…+23.

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