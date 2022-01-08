На Україну обрушаться дощі та снігопади – прогноз погоди

Сонячна та морозна погода в Україні зміниться рясним снігом – прогноз погоди до середини тижня

У деяких регіонах синоптики Укргідрометцентру прогнозують дощі зі снігом. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

У суботу, 8 січня 2022 року, по всій території України очікується сонячна та морозна погода. Лише у західних областях країни метеорологи прогнозують снігопади, на Одещині – дощ.

Найхолодніше буде на Сході, тут стовпчики термометрів опустяться до показників -2 градуси вдень і до -13 вночі. Найтепліше на Півдні, до +5 градусів.

У неділю, 9 січня, снігопади прогнозують у північних, центральних областях та у Києві. На Півдні – сніг із дощем. Найхолодніше буде у Харківській області у нічний час доби стовпчики термометрів покажуть близько -10 градусів. Найтепліше в Криму – до +10 градусів вдень.

У понеділок, 10 січня, опади очікуються на всій території України. На Заході та Півночі – рясні снігопади, в інших областях – мокрий сніг та сніг із дощем, на Півдні – дощі. Стовпчики термометрів вдень по всій країні покажуть від +1 до -1 градуса вдень. У Криму потеплішає до 11 градусів.

У вівторок та середу, 11 та 12 січня, у всіх регіонах України хмарно, місцями сніг та сніг з дощем. Морози посиляться до -12 градусів за Цельсієм.

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