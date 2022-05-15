На тижні в Україну прийде літня спека та дощі- прогноз погоди на 5 днів

На тижні в Ураїну прийдуть дощі, а також літня спека – температура сягне +28°. Прогноз погоди на п’ять днів

Прогноз погоди на п’ять днів NNS дізнався з повідомлення на сайті UNN..

Прогноз на 16 травня

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, на півдні країни 8-13°; вдень 16-21°, на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині до 25°.

Прогноз на 17-18 травня

Хмарно з проясненнями.

17 травня без істотних опадів, вдень на Правобережжі невеликі, в Карпатах помірні, місцями значні дощі, окремі грози;

18 травня у північних та більшості західних областей невеликі дощі, на високогір’ї Карпат з мокрим снігом, на решті території помірні короткочасні дощі, подекуди грози, вночі у південних та центральних, вдень у східних областях місцями значні дощі.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9°, на півдні 9-14°; вдень 17 травня 15-20°, у південній частині країни 20-25°, на півдні Одещини до 28°, 18 травня 10-15°, на півдні країни та Закарпатті 15-20° (впродовж доби 18 травня на високогір’ї Карпат близько 0°).

Прогноз на 19-20 травня

19 травня короткочасні дощі, місцями грози (вночі в Карпатах дощ та мокрий сніг); у більшості західних, вдень і в північних та центральних областях без опадів. 20 травня у південних, східних та більшості центральних областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

Температура вночі 4-10° (19 травня в західних областях 2-7° тепла); вдень 19 травня 12-18°, 20 травня 14-20°, у західних областях, 20 травня і на Одещині 17-23°, на Закарпатті до 26°.

Новий прогноз погоди на літо в Україні – аномальна спека та зливи.