На скільки зростуть податки для ФОПів третьої групи в Україні з 1 жовтня

З початку жовтня в Україні зросте мінімальна зарплата. Відповідно, збільшаться податки для ФОПів третьої групи. Яким буде розмір ЄСВ

Про це повідомляє Державна податкова служба, передає NNS

Так, мінімальна зарплата зросте на 200 гривень — до 6,5 тисяч гривень. Відтак єдиний соціальний внесок для ФОПів зросте з 1 430 до 1 474 гривні.

Тобто з четвертого кварталу 2022 року ФОПам третьої групи доведеться платити 4 422 гривні Єдиного соціального внеску.

Таке зростання пов’язане із тим, що ЄСВ залежить від мінімальної заплати, а саме становить 22% від її суми.

Нагадаємо, що у зв’язку з воєнним станом з березня ФОПам дозволили не платити ЄСВ за себе. А втім, якщо підприємець вирішить не сплачувати цей податок, він не набуватиме страхового стажу.

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