На Херсонщині окупанти вводять систему перепусток

У Херсонській області окупанти вводять систему перепусток, щоб скоротити можливості виїхати з області. У регіоні – гуманітарна катастрофа та атмосфера терору

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті НВ.

«Гуманітарна катастрофа та атмосфера терору на Херсонщині змусили тимчасово виїхати величезну кількість жителів Херсонщини. З одного боку, це спростило оркам і колаборантам життя, оскільки поїхали багато активних, патріотично налаштованих громадян, які протестували відкрито та підтримували настрої інших. Це також підвищує ефективність фільтраційних заходів», – сказав Соболевський.

Водночас, за його словами, кількість людей, які намагаються вирватись із тимчасово захопленої території, «ламають усю ідеологію окупації та подальших планів створити картинку. «Братської Херсощини, яка проситься у лоно матінки-росії».

«Саме тому не буде гуманітарних коридорів, тому практично стоять дороги, якими жителі намагаються виїхати з території області. Саме тому колабораціоністи намагаються розганяти тему херсонців, що повертаються назад. І саме тому орки впроваджують систему перепусток своєї фейкової адміністрації», — додав Соболевський.

Росія захопила Херсонську область у перші дні війни проти України. Жителі Херсона та інших міст регіону виходили на мітинги, закликаючи окупантів залишити територію України. Війська РФ розганяли акції мирних жителів, застосовуючи сльозогінний газ та обстрілюючи цивільних.

Натомість РФ хоче просто “анексувати” регіон під приводом відповідного звернення місцевих колаборантів до глави кремлівського режиму Володимира Путіна.

Окупанти суттєво змінили тактику на фронті — військовий експерт