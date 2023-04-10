Верховна Рада має намір зробити обов’язковими на ДПА тести з історії України та іноземної мови. За відповідний законопроект проголосували 303 депутати

За законопроєкт № 9046 за основу проголосували 303 депутати при мінімально необхідних 226.

Про це розповідає НСН.

На ДПА можуть стати обов’язковими історія України та іноземна мова

Документом пропонується:

встановити, що на кожному рівні повної загальної середньої освіти обов’язковій перевірці під час державної підсумкової атестації підлягають не лише результати навчання з державної мови та математики, а й результати навчання з історії України та іноземної мови (крім мови держави-агресора);

встановити, що Державні стандарти повинні передбачати вільне володіння державною мовою, необхідний рівень математичної компетентності, знання історії України, володіння іноземною мовою (крім мови держави-агресора) всіма учнями закладів освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти.

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