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На ДПА можуть стати обов’язковими історія України та іноземна мова

Журналіст
На ДПА можуть стати обов’язковими історія України та іноземна мова
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Верховна Рада має намір зробити обов’язковими на ДПА тести з історії України та іноземної мови. За відповідний законопроект проголосували 303 депутати

За законопроєкт № 9046 за основу проголосували 303 депутати при мінімально необхідних 226.

Про це розповідає НСН.

На ДПА можуть стати обов’язковими історія України та іноземна мова

На ДПА можуть стати обов’язковими історія України та іноземна мова

Документом пропонується:

  • встановити, що на кожному рівні повної загальної середньої освіти обов’язковій перевірці під час державної підсумкової атестації підлягають не лише результати навчання з державної мови та математики, а й результати навчання з історії України та іноземної мови (крім мови держави-агресора);
  • встановити, що Державні стандарти повинні передбачати вільне володіння державною мовою, необхідний рівень математичної компетентності, знання історії України, володіння іноземною мовою (крім мови держави-агресора) всіма учнями закладів освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти.

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