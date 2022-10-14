Можливість отримання готівки на касі у магазинах України розширили – хто може скористатись послугою

Можливість отримання готівки на касі отримав кожен держатель картки ПРОСТІР у всіх торговельних мережах, де надають таку послугу. Один з найбільших банків України – Ощадбанк – у власній еквайринговій мережі забезпечив операції

Про це повідомляє прес-служба НБУ, передає NNS

“Відтак мережа покриття цієї послуги для карток ПРОСТІР сягнула 100%, і тепер кожен держатель картки національної платіжної системи зможе отримати готівку на касі у всіх магазинах, аптеках, АЗС та інших торговельних мережах, що надають таку послугу”, – йдеться в повідомленні.

Свої платіжні термінали для таких операцій налаштували шість банків-еквайрів, а саме: Ощадбанк, Райффайзен Банк, ПриватБанк, “Південний”, Альфа-Банк та банк “Восток”. Максимальний ліміт – 6 000 гривень за одну операцію.

Нагадаємо, послуга з видачі готівки на касі сприяє забезпеченню потреб громадян у готівці, а також зменшує потреби в інкасації та пов’язані з цим ризики під час воєнних дій. Загалом протягом останніх місяців у середньому сума карткових операцій з видачі готівки на касі становить близько 1,7 млрд грн на місяць.

Як повідомлялося раніше, всі платіжні термінали в Україні прийматимуть до оплати платіжні картки простір. Це відбудеться до кінця 2022 року.

В Україні з’явиться ще один спосіб отримання готівки з картки