Мобілізація в Україні – яке покарання за ухилення від призову передбачено в Україні

Через війну, яку розв’язала Росія, в Україні оголошено загальну мобілізацію. У цей період чоловіки призовного віку отримують повістки та, у разі придатності до військової служби, вступають до лав ЗСУ. Але серед них є й ті, хто ігнорує повістки. Яке покарання за ухилення від призову передбачено в Україні

Адвокат Віталій Гаделія пояснив, що покарання ухилянтам обиратимуть залежно від виду повістки, який вони проігнорували. Це може бути адміністративна чи кримінальна відповідальність.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «НВ»

«Загалом, є 4 види повісток. Перший — це проходження термінової військової служби, їх зараз не видають. Є повістки щодо уточнення даних. Якщо вручили таку, і особа не з’явилася, за це передбачено адміністративну відповідальність. Є повістка на проходження військово-лікарської комісії. За ігнорування її також загрожує адміністративна відповідальність», – пояснює юрист.

Максимальний штраф за адміністративне правопорушення – 8500 грн. Він може бути призначений у разі повторного правопорушення, зокрема для посадових осіб на підприємствах. Наприклад, якщо керівник не передав повістку працівникові. Адже якщо представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки приїде на підприємство та не застане того чи іншого працівника, він залишає повістку, і обов’язок її передати покладається на підприємство.

Кримінальна відповідальність настає для осіб, які пройшли військово-лікарську комісію, визнані придатними та отримали мобілізаційне розпорядження.

«Тоді за неявку передбачено кримінальну відповідальність, максимальний термін — до 5 років позбавлення волі», — наголосив адвокат.

Однак судова практика показує випадки, коли людей намагалися притягнути до кримінальної відповідальності навіть за повістку про уточнення даних. Якщо особі двічі вручили повістку для уточнення даних, вона не з’явилася, і її двічі притягнули до адміністративної відповідальності, то вже втретє можуть відкрити кримінальне провадження та намагатися притягнути до кримінальної відповідальності.

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