Мінімальна зарплата в Україні зросте – стало відомо коли і на скільки

1 жовтня 2022 року мала піднятися мінімальна зарплата в Україні, але війна внесла свої корективи. В уряді розповіли, коли українцям піднімуть зарплати та на скільки

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, анонсоване раніше підвищення мінімальної зарплати відбудеться, але на два місяці пізніше – 1 грудня 2022 року. Наголошується, що заробітна плата зросте на 200 гривень – з 6,5 тисяч гривень до 6,7 тисячі гривень.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

На жаль, поки що немає жодних позитивних передумов на майбутнє, щоби була можливість підняти мінімалку наступного року. Тим часом пенсії буде проіндексовано з 1 березня 2023 року.

“Наступного року ми плануємо виконувати всі наші соціальні зобов’язання. Мінімальна заробітна плата, як і планувалося, збільшиться у грудні до 6,7 тисяч гривень і буде такою стабільно протягом наступного року”, – зазначив прем’єр-міністр України..

З 1 січня 2023 року мінімальна заробітна плата становитиме 6,7 тисячі гривень, а прожитковий мінімум – 2,6 тисячі гривень.

Цього року Кабмін схвалив проект українського бюджету на наступний рік, і його було передано на розгляд ВР. Важливим його напрямком буде фінансування соціальних програм: 35% видатків складатимуть пенсії, субсидії, допомога малозабезпеченим сім’ям, виплати внутрішньо переміщеним особам, витрати на медицину та освіту. Передбачається, що середньорічний курс долара коливатиметься близько 42 гривень.

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