Масштабні повітряні тривоги в Україні 29 листопада – ЗСУ повідомили, яка була небезпека

Сьогодні вдень декілька разів оголошували повітряні тривоги в Україні, які стрімко ширилися областями через загрозу ракетного удару. Повітряні сили ЗСУ повідомили, в чому була небезрека

Небезпека була через загрозу ворожого наземного озброєння. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону, передає NNS

“Повітряна тривога може бути оголошена у багатьох випадках. Сьогодні була загроза ракетного удару наземним озброєнням”, – сказав Ігнат.

При цьому він зазначив, противник дійсно намагається збільшити кількість своїх ракет.

“Знаємо, що ворог додав кількість кораблів, літаків. Це може свідчити про збільшення і кількості ракет”, – підкреслив Ігнат..

При цьому він звернув увагу, що високоточних ракет, наприклад таких як “Калібр” у ворога залишилося не так і багато.

Як відомо, сьогодні, 29 листопада вдень в Україні неодноразово лунав сигнал повітряної тривоги одночасно в низці областей. Також була і масштабна загроза по всіх регіонах. Втім, через деякий час давали відбій.

Зазначимо, що цього тижня влада закликала українців особливо не ігнорувати тривоги, оскільки є загроза завдання росією масованого ракетного удару.