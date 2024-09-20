Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Міністерство енергетики України.

Резолюція підтверджує, що українські атомні станції, серед яких і Запорізька АЕС, мають функціонувати під повним суверенним контролем України. МАГАТЕ закликає до негайної деокупаціїЗАЕС та повернення станції під контроль української влади для забезпечення її безпеки.

МАГАТЕ закликає росію негайно деокупувати ЗАЕС і повернути її під контроль України

Висловлюється вдячність за зусилля Генеральному директору Рафаелю Гроссі та Секретаріату МАГАТЕ у вирішенні ризиків ядерної безпеки в Україні та підтримується присутність місії підтримки та допомоги Агентства на ЗАЕС. При цьому до моменту повернення Запорізької АЕС під контроль України від росії вимагається забезпечити МАГАТЕ необмежений доступ до всіх об’єктів та інформації на станції.

У документі висловлюється підтримка подальших зусиль МАГАТЕ з подолання ризиків ядерної безпеки в Україні, особливо в контексті рішення Гендиректора Агентства направити спостережні місії на високовольтні підстанції, які є ключовими для роботи українських АЕС. А також підтримка продовження надання МАГАТЕ технічної допомоги Україні для забезпечення безпечної роботи атомних об’єктів і подальша політична, фінансова та матеріальна підтримка відповідних програм.

Окремо зазначається, що під час Саміту миру, який відбувся 15-16 червня 2024 року за ініціативою Президента України Володимира Зеленського, було наголошено про важливість забезпечення безпечної та стабільної роботи українських атомних станцій, зокрема ЗАЕС, під повним суверенним контролем України.

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