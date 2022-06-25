lifecell презентував в Україні нову унікальну акцію “Байрактар” –як підключитися

lifecell запустив унікальну акцію “Байрактар“. Вона передбачає безлімітний Інтернет та дзвінки. Стало відомо, як її підключити

Представники lifecell повідомили, що українці при сплаченому пакеті послуг можуть замовляти три будь-які безлімітні дні голосового трафіку та мобільного Інтернету. Їх можна вибирати як окремо, так і підряд. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Унікальність акції полягає в тому, що абоненту доступне зняття лімітів на послуги у певні дні, навіть якщо його тарифний план цього не передбачає. Клієнт самостійно обирає дні, коли йому потрібні додаткові хвилини на розмови та трафік. Безліміт на дзвінки та Інтернет буде діяти рівно добу з моменту замовлення послуги.

У прес-службі lifecell повідомили, що компанія надихнулась роботою турецьких ударних безпілотників для захисту України. Зазначено, що нова акція покликана допомогти українцям залишатися на зв’язку у складний період війни з Росією.

“Наш “Байрактор” усуває всі бар’єри у спілкуванні на 24 години – стільки ж часу може безперервно провести у польоті БПЛА Bayraktar”, – зазначив голова департаменту маркетингу lifecell Вадим Приходько.

Нові абоненти lifecell, які активували стартові пакети оператора з 22 червня, можуть взяти участь у акції автоматично та безкоштовно. Для активації послуги їм необхідно сплатити пакет послуг та набрати *777#.

Підключення активних абонентів передбачено за тим самим USSD-кодом. Воно коштуватиме 25 грн, які сплачуються раз.

В акції можуть брати участь бізнес-клієнти lifecell. Вона триватиме до 31 серпня поточного року по всій Україні, крім територій, що тимчасово окуповані.

Корисна послуга від lifecell під час війни