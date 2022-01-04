Кутя до Різдва: ТОП-5 традиційних рецептів

Наближається довгоочікуваний цикл новорічно-різдвяних свят, які неможливо уявити без куті та всіляких смаколиків. ТОП-5 традиційних рецептів цієї страви з різних частин нашої країни

КУТЯ ПО-КИЇВСЬКИ

Інгредієнти:

Пшениця

Мак

Горіхи

Ізюм

Мед

Спосіб приготування:

Замочіть на ніч склянку пшениці, а вранці поставте варитися на невеликому вогні. Потім додайте перетерті 100 гр маку, подрібнені горіхи та промиті родзинки. Насамкінець змішайте і додайте теплий розтоплений мед.

КУТЯ ПО-ЧЕРКАСЬКИ

Інгредієнти:

Перловка

Мак

Горіхи

Ізюм

Сушені ягоди

Спосіб приготування:

Спочатку зваріть перловку, розтовчіть горіхи, обдайте родзинками окропом. Перед подачею страви треба змішати вищезгадане, крім маку.

Останній радимо розвести з медом та теплою кип’яченою водою. Коли каша вже буде в тарілках, її треба залити заправкою. Якщо ж ви хочете посилити смак, додайте сушені ягоди.

КУТЯ ПО-ПОЛТАВСЬКИ

Інгредієнти:

Пшениця або пшенична крупа

Солодкий узвар (з чорносливу, груш чи яблук)

Спосіб приготування:

Пшеницю або пшеничну крупу потрібно залити холодною водою в пропорціях і варити її на невеликому вогні. Насамкінець додайте до звареної каші узвар, щоб консистенція нагадувала густий суп.

КУТЯ ПО-ЖИТОМИРСЬКИ

Інгредієнти:

Пшениця або перловка

Мак

Ізюм

Горіхи

Курага

Виноградний сік

Мед

Солодке червоне вино

Спосіб приготування:

Візьміть холодну воду і залийте нею на 30 хв пшеницю або перловку. Потім її треба відцідити, залити окропом та варити до готовності на невеликому вогні.

Паралельно потрібно розтерти мак, запарити на 30 хв родзинки, перемолоти горіхи та курагу. Все це додається до звареного та доповнюється виноградним соком, ложкою меду та червоним вином.

КУТЯ ПО-ЛУГАНСЬКИ

Інгредієнти:

Рис

Мак

Цукор

Мед

Цукати

Спосіб приготування:

Зваріть рис і паралельно перетріть мак, куди треба додати 2-3 чайні ложки цукру. Далі треба охолодити рис і додати до нього мак, родзинки, мед, горіхи та цукати.

Про ТОП-5 традиційних рецептів NNS дізнався з повідомлення на сайті Дивогляд