Коли запустять систему оповіщення в Україні і як вона працюватиме – ДСНС

Систему оповіщення Cell Broadcast, яку раніше тестували, запустять з грудня цього року. Вона буде інформувати про загрози на місцях та термінову евакуацію

Про це повідомив заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Роман Примуш під час брифінгу, передає NNS

Інформуванням населення будуть займатися військово-цивільні адміністрації, у складі яких будуть фахівці цієї системи. Також у разі потреби сповіщення будуть надсилатися централізовано по всій Україні.

Система оповіщення буде попереджати про небезпечні погодні умови, можливий викид радіації чи інших хімічних елементів, а також про термінову евакуацію. Повідомлення можуть містити інструкцію з подальшими діями.

За словами Примуша, оповіщення отримували користувачі телефонів, які були випущені після 2015 року. Таким чином ДСНС охопила 67% абонентів. Проте зараз фахівці працюють над тим, аби сповіщення отримували телефони більш старих версій.

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