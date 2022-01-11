Кого в Україні залишать без пенсії у 2022 році

В Україні одна категорія громадян може залишитися без пенсії у 2022 році. Основна вимога для відходу на заслужений відпочинок стосується стажу

Щоб вийти на пенсію у 60 років, необхідно мати стаж 29 років. Вимоги щодо стажу збільшилися на 12 місяців. Це означає, що не всі, хто розраховував вийти на вчасний відпочинок, зможуть це зробити. Українці змушені будуть працювати ще рік, якщо у них немає необхідного стажу. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Норма за стажем збільшуватиметься щороку, поки не досягне 35 років, і вже через шість років (у 2028 році) тільки 45% українців зможуть отримувати пенсію з 60 років. Ще приблизно 40% працюватимуть до 63 років, а 5% – до 65 років.

Пенсійний вік збільшується щороку, і багато українців навіть не доживають до пенсії. Статистика погіршуватиметься і надалі. Якщо зараз потрібно мати як мінімум 29 років стажу до свого 60-річчя, то вже 2023-го знадобиться 30 років стажу. З урахуванням того, що 60% громадян у країні працює неофіційно, стаж набрати вкрай складно.

Рівень безробіття країни також з кожним роком зростає. Таким громадянам уряд іноді пропонує оформити тимчасову соціальну допомогу. На оформлення такої допомоги мають право українці, які досягли загального пенсійного віку та мають 15 років стажу.

Для призначення соцдопомоги українці без необхідного пенсійного стажу можуть звернутися до органів соціального захисту за місцем прописки чи фактичного проживання. До заяви слід додати копію паспорта та ІПН, довідку про наявний страховий стаж з ПФУ, декларацію про доходи та майновий стан за останні півроку.

У 2022 році одній категорії громадян підвищать пенсії – їх виплачуватимуть довічно