Київстар, Vodafone та lifecell запускають систему сповіщення про загрозу: як надійде сигнал

Українські мобільні оператори Київстар, Vodafone та lifecell будуть відправляти українцям сповіщення про загрозу надзвичайного характеру. Незабаром таку функцію тестуватимуть в Київстар

Нову систему оповіщення про надзвичайні ситуації запускає Державна служба з надзвичайних ситуацій разом із мобільними операторами. У системі оповіщення буде задіяно технологію Cell broadcast.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Сповіщення про загрозу від мобільних операторів

Вже днями такі сповіщення почнуть отримувати абоненти Київстар – поки що лише в тестовому режимі. Сигнал про небезпеку надходитиме навіть тоді, коли мобільник заблокований. Текстове повідомлення буде з’являтися поверх усіх відкритих вікон. А передуватиме йому гучний звуковий сигнал.

“Це робиться для оперативного інформування населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій або інших небезпечних подій та послідовність дій у цих ситуаціях”, – йдеться у повідомленні від прес-служби ДСНС.

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