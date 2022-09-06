Хто з українців може отримати 6600 гривень допомоги від міжнародної організації

Багато державних та міжнародних організацій покликались допомагати українцям, що постраждали внаслідок війни. Громадяни зможуть отримати 6600 гривень допомоги від благодійної організації ADRA Ukraine

Від початку війни організація підтримує українців, що постраждали внаслідок війни.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Технофан.

На допомогу зможуть розраховувати:

сім’ї з дітьми, які перебувають на території воєнних дій або виїхали звідти;

багатодітні сім’ї, діти-сироти та напівсироти;

вагітні жінки й ті, які годують дитину;

жінки або чоловіки, які самостійно утримують сім’ю;

особи старше 50 років з інвалідністю;

особи з інвалідністю/з хронічними захворюваннями/пораненням внаслідок бойових дій.

Українці зможуть отримати допомогу, якщо вони перебувають у Києві, Харкові, Сумах, Миколаєві, Херсоні, Луганську, Донецьку, Житомирі, Запоріжжі, Чернігові та у їхніх областях.

Для отримання допомоги потірбно мати: копію/фото паспорту та прописки, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження, документ, що підтверджує критерій вразливості.

При опрацюванні запиту документи автоматично підтягнуться у базу даних. У разі схвалення тобі надішлють SMS-повідомлення про нарахування коштів.

Хто ще з українців може отримати гроші від держави під час війни