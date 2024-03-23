Хто може працевлаштуватись без військового квитка – пояснення юриста

Під час дії воєнного стану громадяни, які підлягають мобілізації, повинні мати військово-облікові документи. Хто може працевлаштуватись без військового квитка пояснює юрист

Військовий квиток потрібен і для працевлаштування, і для вступу до ЗВО. Втім тут є одне виключення.

Про це пише НСН із посиланням на публікацію Адвокатського бюро “Пані в законі” у Telegram.

Хто може працевлаштуватись без військового квитка

“Влаштуватись на роботу і поступити на навчання тепер можна тільки за наявності військово-облікового документа. Виключення зробили тільки для жінок-медиків та фармацевтів, які можуть влаштуватись на роботу без надання цього документу до 2026 року”, – каже адвокат Марія Левченко.

У січці цього року набула чинності постанова кабміну, яка встановлює нові правила ведення військового обліку на підприємствах. Вимога фіксувати працівників, які військовозобов’язані, була й раніше, однак до цієї постанови додається лише обов’язок, що можна пред’явити ще й порталі “Дія”.

Що треба врахувати роботодавцям

“Було прибрано прогалину, яка не чітко прописувала умови щодо обов’язку керівників підприємств, організацій доводити до своїх працівників під підпис накази про те, що конкретного працівника викликають до ТЦК та СП для звірки військово-облікового документа”, – пояснює юрист

Для роботодавців це означає, що тепер треба мати людину, яка цілеспрямовано займатиметься веденням військового обліку і ця людина має обов’язково проходити підвищення кваліфікації.

“Також роботодавцю чітко прописано обов’язок до 7 днів після прийняття конкретної людини на роботу, або відповідно звільнення, завершення навчання і так далі передавати ці дані до ТЦК”, – говорить Левченко.

Для ФОПів у цій постанові не прописано жодних вимог, однак це не означає, що не буде перевірок ФОПів щодо ведення військового обліку.

Що це означає для працівників

“Для звичайних працівників це означає, що роботодавець може звільнити свого працівника, якщо той не буде вчасно оновлювати свої дані військового обліку в ТЦК, і роботодавець не може взяти на роботу такого працівника”, – каже юрист.

Левченко наголошує, що потрібно оновлювати військово-облікові дані як працівникам на основному місці роботи, так і за сумісництвом.

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